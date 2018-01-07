У Мукачеві під час бійки в під’їзді багатоповерхівки зарізали молодого чоловіка

За даним фактом поліція розпочала кримінальне розслідування. Правоохоронці вживають ряд заходів щодо встановлення і затримання вбивці молодого мукачівця.

Вчора вночі, близько опівночі, на лінію «102» надійшло повідомлення від мешканця багатоповерхівки на вул.Шандора Петефі в місті Мукачево про бійку у під`їзді будинку.

На сходинковій клітці другого поверху будинку поліцейські виявили тіло молодого чоловіка з явними ознаками насильницької смерті. Потерпілим виявився 27-річний мешканець цього ж будинку. Молодий чоловік помер від численних колото-різаних ран.

За фактом навмисного вбивства (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України) розпочато кримінальне провадження. Поліція вживає всіх заходів задля встановлення та затримання вбивці мукачівця.

Правоохоронці встановлюють можливих свідків убивства. Кому відома будь-яка інформація про дану подію, просимо звертатись до Мукачівського відділу поліції за адресою: м.Мукачево, вул.Я.Мудрого, 8, за тел.2-23-32, 095-383-05-75, або на лінію «102», повідомляють у відділі комунікації поліції в Закарпатській області. // zakarpattya.net.ua