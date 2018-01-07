В США за последний год полицейские застрелили почти тысячу человек

В 2017 году из-за применения американскими полицейскими оружия погибли 987 человек. Это на 21 человек больше, чем годом ранее.

Такие цифры обнародовало издание Washington Post.

Издание отмечает, что 22% всех застреленных в 2017 году - афро-американцы. Вместе с тем, количество убитых безоружных афро-американцев по сравнению с 2015 годом снизилась с 36 до 19 человек. Больше всего жертв в возрасте от 30 до 44 лет (369) и от 18 до 29 лет (298). Среди погибших 28 подростков.

Как пишет газета, общенациональный подсчет случаев применения огнестрельного оружия полицией начался в 2014 году после убийства темнокожего подростка белым полицейским в округе Сент-Луиса. Гибель Майкла Брауна в августе 2014 спровоцировала массовые беспорядки и демонстрации по всей стране. // Преступности НЕТ