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На Сумщине россиянин, шедший в Украину, пытался «купить» пограничников

07.01.2018 13:00

В Сумской области гражданин РФ пытался подкупить пограничников за 5000 российских рублей.

Случай предложения взятки задокументировали позавчера пограничники Сумского отряда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Русский в Сумской области пытался "купить" пограничников за 5 тыс. рублей

Так, по информации пресс-службы, в пункт пропуска "Катериновка" пешком на вход в Украину прибыл гражданин Российской Федерации. Во время прохождения пограничного контроля россиянин предложил пограничному наряду 5000 рублей РФ за беспрепятственное пересечение российско-украинской границы.

В пресс-службе отметили, что правоохранители приняли все необходимые меры для прекращения правонарушения, а самого нарушителя передали представителям Национальной полиции для принятия определенного законодательством правового решения.

Кроме того, в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, которое содержит признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

 

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