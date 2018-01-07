На Сумщине россиянин, шедший в Украину, пытался «купить» пограничников

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В Сумской области гражданин РФ пытался подкупить пограничников за 5000 российских рублей.
Случай предложения взятки задокументировали позавчера пограничники Сумского отряда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, по информации пресс-службы, в пункт пропуска "Катериновка" пешком на вход в Украину прибыл гражданин Российской Федерации. Во время прохождения пограничного контроля россиянин предложил пограничному наряду 5000 рублей РФ за беспрепятственное пересечение российско-украинской границы.
В пресс-службе отметили, что правоохранители приняли все необходимые меры для прекращения правонарушения, а самого нарушителя передали представителям Национальной полиции для принятия определенного законодательством правового решения.
Кроме того, в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, которое содержит признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
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