Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

На хабарі затримали начальника Свалявського райвідділу служби пробації (фото)

07.01.2018 14:05

Працівниками прокуратури Закарпатської області спільно зі співробітниками відділу БКОЗ УСБУ в області під час одержання неправомірної вигоди у сумі 200 доларів США затримано начальника Свалявського райвідділу служби пробації Закарпатської області Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.

Про це у соціальній мережі Фейсбук повідомила прес-секретар Генеральної прокуратури України Лариса Сарган.

На хабарі в 200 доларів затримали начальника Свалявського райвідділу служби пробації (ФОТО)

Вказані кошти посадовець отримав за неподання клопотання до Свалявського районного суду щодо зміни виду покарання одному з мешканців району.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомили згодом в прес-службі УСБУ в Закарпатській області, "начальник районної служби виконання покарань вимагав двісті доларів США від місцевого мешканця, умовно засудженого за крадіжку. За ці кошти зловмисник обіцяв не подавати до суду клопотання про скасування умовного терміну засудженого за вчинення ним повторного злочину.

Оперативники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» під час отримання ним усієї суми хабара в кафе одного з районних центрів Закарпаття". // zakarpattya.net.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...