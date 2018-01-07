На хабарі затримали начальника Свалявського райвідділу служби пробації (фото)

Працівниками прокуратури Закарпатської області спільно зі співробітниками відділу БКОЗ УСБУ в області під час одержання неправомірної вигоди у сумі 200 доларів США затримано начальника Свалявського райвідділу служби пробації Закарпатської області Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.

Про це у соціальній мережі Фейсбук повідомила прес-секретар Генеральної прокуратури України Лариса Сарган.

Вказані кошти посадовець отримав за неподання клопотання до Свалявського районного суду щодо зміни виду покарання одному з мешканців району.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомили згодом в прес-службі УСБУ в Закарпатській області, "начальник районної служби виконання покарань вимагав двісті доларів США від місцевого мешканця, умовно засудженого за крадіжку. За ці кошти зловмисник обіцяв не подавати до суду клопотання про скасування умовного терміну засудженого за вчинення ним повторного злочину.

Оперативники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» під час отримання ним усієї суми хабара в кафе одного з районних центрів Закарпаття". // zakarpattya.net.ua