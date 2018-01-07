В Дагестане имама мечети застрелили «после бурного выяснения отношений со своими сектантами»

Имам мечети в селе Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана был убит выстрелами из пистолета возле своего дома, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, сначала был конфликт с неизвестными, потом его застрелили», — сказал собеседник агентства, добавив, что в имама выпустили семь пуль из пистолета Макарова. По его данным, инцидент произошел примерно в 10 часов вечера 6 января.

В пресс-службе МВД Дагестана агентству подтвердили, что вечером в субботу в селе Муцалаул был убит мужчина.

Инстаграм-аккаунт lifedagestan пишет, что имам мечети в селе Муцалаул по имени Саидахмад найден мертвым у ворот собственного дома: некие люди якобы вызвали его на улицу и убили.

Сайт «Оперативная линия» также называет имя убитого — Саидахмед Магомедов. По версии издания, «ваххабитский» имам «был убит после бурного выяснения отношений со своими сектантами перед собственным домовладением». Сайт также упоминает семь пуль из пистолета Макарова и добавляет, что брат имама был убит как участник незаконного вооруженного формирования. // Медиазона