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В Дагестане имама мечети застрелили «после бурного выяснения отношений со своими сектантами»

07.01.2018 15:08

Имам мечети в селе Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана был убит выстрелами из пистолета возле своего дома, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, сначала был конфликт с неизвестными, потом его застрелили», — сказал собеседник агентства, добавив, что в имама выпустили семь пуль из пистолета Макарова. По его данным, инцидент произошел примерно в 10 часов вечера 6 января.

Картинки по запросу застрелили из Макарова

В пресс-службе МВД Дагестана агентству подтвердили, что вечером в субботу в селе Муцалаул был убит мужчина.

Инстаграм-аккаунт lifedagestan пишет, что имам мечети в селе Муцалаул по имени Саидахмад найден мертвым у ворот собственного дома: некие люди якобы вызвали его на улицу и убили.

Сайт «Оперативная линия» также называет имя убитого — Саидахмед Магомедов. По версии издания, «ваххабитский» имам «был убит после бурного выяснения отношений со своими сектантами перед собственным домовладением». Сайт также упоминает семь пуль из пистолета Макарова и добавляет, что брат имама был убит как участник незаконного вооруженного формирования. // Медиазона

 

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