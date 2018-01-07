У столиці знайдено тіло вбитого уродженця Херсонщини

Подія сталася у Подільському районі: мертвого чоловіка на вулиці помітили сусіди. Правоохоронці з’ясовують обставини скоєння злочину. Розпочато кримінальне провадження.

Близько півночі у поліцію надійшло повідомлення, що у Подільському районі столиці виявлено тіло невідомого чоловіка. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь, а також екіпажі патрульних.

За вказаною адресою по вулиці Костянтинівській правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Поліцейські поспілкувалися зі свідками та очевидцями пригоди.

Наразі правоохоронці збирають всю інформацію та встановлюють обставини цього злочину. Тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої буде встановлена причина смерті.

Особу потерпілого встановлено – це 48-річний уродженець Херсонської області.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Києва