У столиці знайдено тіло вбитого уродженця Херсонщини

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Подія сталася у Подільському районі: мертвого чоловіка на вулиці помітили сусіди. Правоохоронці з’ясовують обставини скоєння злочину. Розпочато кримінальне провадження.
Близько півночі у поліцію надійшло повідомлення, що у Подільському районі столиці виявлено тіло невідомого чоловіка. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь, а також екіпажі патрульних.
За вказаною адресою по вулиці Костянтинівській правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Поліцейські поспілкувалися зі свідками та очевидцями пригоди.
Наразі правоохоронці збирають всю інформацію та встановлюють обставини цього злочину. Тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої буде встановлена причина смерті.
Особу потерпілого встановлено – це 48-річний уродженець Херсонської області.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі. Слідство у справі триває.
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