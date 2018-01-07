300 працівників Нацполіції залучені до розслідування вбивства Ірини Ноздровської

Це, зокрема, оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі. Про це сьогодні, 7 січня, розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час наради з першим заступником голови Національної поліції – начальником кримінальної поліції В’ячеславом Аброськіним.

«Робота над розслідуванням вбивства Ірини Ноздровської триває не зважаючи на різдвяні свята та знаходиться на моєму особистому контролі. 300 працівників Нацполіції залучені до розслідування цієї справи», - зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ.

Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін повідомив, що поліція продовжує відпрацьовувати всі 4 версії вбивства правозахисниці.

«Станом на сьогодні ми вже повністю відтворили маршрут Ірини від місця її роботи в Києві до станції метро «Героїв Дніпра» та частково до села Демидів, де мешкала потерпіла. Процес встановлення свідків триває», - підкреслив він.

В’ячеслав Аброськін також додав, що наразі у поліції вже є певні результати слідчо-оперативних заходів, проте громадськість буде повідомлена про них лише по їх повному закінченню.

«Ми ще раз звертаємося до громадян, які можливо стали свідками даного злочину чи володіють ґрунтовною інформацією, що могла б допомогти слідству у розкритті вбивства Ірини Ноздровської – зателефонуйте нам. Ми досі не отримали жодного дзвінка, а отримуємо лише критику з боку громадянського суспільства», - повідомив він.

Нагадаємо, у Нацполіції працює гаряча лінія, на яку ви можете повідомити інформацію по справі Ірини Ноздровської: (050) 418 42 34 та (044) 256 10 63.

Також нагадаємо, що перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий повідомив, що до розслідування вбивства Ірини Ноздровської залучені кращі спеціалісти розшуку.

Департамент комунікації МВС України



