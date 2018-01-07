В Питере после драки с резней и стрельбой, при участии «лугандонца», госпитализированы 8 человек

В российском Санкт-Петербурге после массовой драки со стрельбой и поножовщиной был задержан луганчанин, который представился "полицейским из ЛНР".

Об этом сообщает петербургское издание "Фонтанка".

Как стало известно, утром 6 января в центре города произошло настоящее "сражение": две компании молодых людей устроили перепалку, которая быстро переросла в потасовку. По результатам побоища восемь человек оказались в больнице, а двое – в полицейском участке.

Также сообщается, что один петербуржец, 24 лет, с ножевой раной плеча и груди находится в реанимации, второй, 26-летний, также с многочисленными порезами, госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Со сломанной челюстью и множественными пулевыми ранениями в тяжелом состоянии госпитализирован 20-летний горожанин, еще один молодой человек 25 лет получил удар в голову и был отпущен лечиться домой.

Самый юный, 18-летний участник драки, был ранен ножом в ногу, другого задело пулей, третьему выстрел пришёлся в спину. У одного из драчунов сломан нос, другой, 19-летний, отделался сотрясением.

Полиция выяснила, что ножом в грудь и плечи петербуржца ранили 19-летний выходец из Дагестана и 20-летний приезжий из Украины, который представился "гражданином ЛНР".

Драку квалифицировали как "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", подозреваемые задержаны на двое суток. // Сегодня