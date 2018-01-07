Экс-президент Ирана Ахмадинежад арестован за «подстрекательство к беспорядкам»

Иранские власти приняли такое решение из-за заявлений Ахмадинежада в городе Бушер на юге Ирана, которые были восприняты как «подстрекательство к беспорядкам».

Власти Ирана арестовали экс-президента страны Махмуда Ахмадинежада за поддержку протестов во время его поездки в город Шираз, сообщает Al Arabiya со ссылкой на издающуюся в Лондоне арабоязычную газету Al-Quds Al-Arabi.

«Власти распорядились арестовать бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время его визита в город Шираз, и арест состоялся при одобрении верховного лидера Али Хаменеи», – пишет издание. По данным газеты, иранские власти приняли такое решение из-за заявлений Ахмадинежада в городе Бушер на юге Ирана, которые были восприняты как «подстрекательство к беспорядкам». Как отмечает издание, Ахмадинежад, выступая перед жителями Бушера, раскритиковал действующего президента страны Хасана Роухани и его правительство, обвинив их в устранении от проблем народа и плохом управлении.

Ранее США подвергли критике действия иранских силовиков, усмиряющих участников революционного бунта, и пообещали, что Вашингтон не останется в стороне, если в Иране будут нарушаться права человека. // УНИАН