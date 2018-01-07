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Харьковчанин во время рождественского застолья зарезал сожительницу

07.01.2018 18:15

Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине удар кухонным ножом в грудную клетку

В Харькове правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который во время рождественского застолья убил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции на своей странице в Facebook.

ГУНП в Харьковской области

Погибшей оказалась 31-летняя женщина.

"В рождественскую ночь сожители употребляли спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине удар кухонным ножом в грудную клетку. В результате кровопотери потерпевшая скончалась", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается. // 112.ua

 

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