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В Киеве молодые родители-наркоманы прятали «зелье» в одежде девятимесячного сына

08.01.2018 00:05

Патрульные получили вызов о странной паре с ребенком на детской площадке

В Киеве молодая пара в состоянии наркотического опьянения гуляла с младенцем.

Ребенок плакал в коляске рядом с родителями. Фото: Руслан Петренко

Как сообщает в Facebook патрульный Руслан Петренко, правоохранители получили вызов, что на детской площадке на лавочке сидят мужчина с женщиной, а рядом в колясочке плачет младенец.

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"Прибыв на место, проверив по базе, с кем мы имеем дело, увидели, что мужчина и женщина ранее уже несли ответственность за употребление наркотиков. Сделав поверхностную проверку, ничего у них не обнаружили", – говорится в сообщении.

В карманчике одежды девятимесячного ангелочка патрульные нашли пакет черного цвета, как потом уже выяснилось, с веществом растительного происхождения. // Сегодня

 

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