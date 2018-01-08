В Киеве молодые родители-наркоманы прятали «зелье» в одежде девятимесячного сына

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Патрульные получили вызов о странной паре с ребенком на детской площадке
В Киеве молодая пара в состоянии наркотического опьянения гуляла с младенцем.
Как сообщает в Facebook патрульный Руслан Петренко, правоохранители получили вызов, что на детской площадке на лавочке сидят мужчина с женщиной, а рядом в колясочке плачет младенец.
"Прибыв на место, проверив по базе, с кем мы имеем дело, увидели, что мужчина и женщина ранее уже несли ответственность за употребление наркотиков. Сделав поверхностную проверку, ничего у них не обнаружили", – говорится в сообщении.
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