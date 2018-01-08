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Умер мужчина, раненный при взрыве у метро в Стокгольме

08.01.2018 00:51

Мужчина скончался в больнице от ранений, полученных в результате взрыва у станции метро Varby Gard в Стокгольме. 

Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на полицию, передает УНН.

Мужчина умер после взрыва возле метро в Стокгольме

"Мужчина, который получил серьезные ранения после того, как поднял предмет с земли, впоследствии скончался от травм. Об этом сообщила полиция в 14:30", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 января мужчина и женщина получили ранения и были госпитализированы в результате взрыва возле станции метро Varby Gard в Стокгольме.

По информации полиции, 60-летний мужчина поднял предмет с земли, который затем взорвался.

По данным Aftonbladet, взорвалась ручная граната, однако официального подтверждения этой информации нет.

Правоохранители отметили, что взрыв не связан с терроризмом.

 

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