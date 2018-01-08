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На Донетчине задержан иностранец, пытавшийся вывезти большую сумму с неподконтрольной территории

08.01.2018 02:27

Назначение средств устанавливается Сотрудники Государственной пограниной и фискальной служб задержали гражданина Грузии, пытавшегося вывезти с неподконтрольной территории наличные.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

деньги

Инциндент произошел в пукте пропуска "Майорское" в донецкой области. Во время прохождения таможенного контроля, у иностранца были выявлены 140 тыс. гривен и 10 тыс. долларов, скрытые среди личных вещей, которые были в автомобиле.

Гражданин и обнаруженые деньги переданы сотрудникам Национальной полиции. // РБК-Украина

 

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