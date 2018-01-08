Смерть солдата в ВС РФ объявили самоубийством: родственники не верят

В Пермском крае расследуют причины гибели 20-летнего военнослужащего из Магнитогорска. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что расследуют самоубийство. Сестра солдата срочной службы заявила 59.ru, что не понимает, как можно было повеситься в такой позе.

Руководитель совета военнослужащих Прикамья Александра Вракина рассказала "Интерфаксу", что тело 20-летнего военнослужащего нашли 5 января. Военный прокурор Пермского края Юрий Ландак уточнил, что инцидент произошел в воинской части в поселке Сокол. Он назвал произошедшее "попыткой суицида". "Комсомольская правда" приводит в публикации номер части - 88503.

Имя погибшего на момент написания заметки не названо. Но личность его известна: 59.ru публикует заретушированную фотографию парня в мотоциклетном шлеме, а также интервью с его сестрой. "Его недавно перевели из одного подразделения в другое вместе с еще одним парнем. Он угрожал моему брату, говорил, что тот слишком много выделывается. Брат позавчера звонил. Рассказывал, что ему все нравится, но чувствует: ему скоро конец. А вчера его нашли повешенным в душевой", - рассказала она.

В пресс-службе ЦВО объявили о начале проверки "по факту смерти в результате суицида". Там также подчеркнули: "Фактов физического насилия не установлено".

В этой же воинской части в апреле 2017 года покончил с собой еще один солдат-срочник из Челябинской области. По данным РБК, тогда было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. // NEWSru.com