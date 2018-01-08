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В 2017 году украинским пограничникам более тысячи раз предлагали взятки

08.01.2018 09:48

Общая сумма предложенных денег составляет более 1 млн. грн.

В прошлом году пограничникам более тысячи раз предлагали взятки, общая сумма - более 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

пресс-служба ГПСУ

В течение 2017-го года сотрудники ГПСУ оформили и направили в Нацполицию более 1 тысячи сообщений для внесения в ЕРДР данных о попытке дать взятку (нарушение ст. 369 УК Украины).

Отмечается, что общая сумма средств, предложенных пограничникам, составляет свыше 1 миллиона гривен. // 112.ua

 

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