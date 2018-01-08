На Харківщині затримано безжального вбивцю матері (відео)

До чергової частини надійшло повідомлення про те, що в одному з домоволодінь району виявлено тіло 58-річної жінки з численними тілесними ушкодженнями.

За словами начальника Куп’янського відділу поліції Олександра Долженка, в ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили, що до скоєння вбивства причетний 34-річний син загиблої.

До поліції і раніше надходили звернення про побиття жінки. З чоловіком поліцейські неодноразово проводили профілактичні бесіді щодо недопущення такої поведінки, також він притягувався до адміністративної відповідальності.

Як з’ясувалося, в той день між сином та матір’ю, які разом розпивали спиртні напої, виник конфлікт. В результаті чоловік кулаками та ногами побив жінку та пішов до дому відпочивати. Прокинувшись через кілька годин зловмисник побачив, що матір досі лежить на вулиці. Він затягнув її до будинку та знову ліг спати.

На ранок зрозумів, що мати померла та розповів про це сусідам.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, йому загрожує до 15 років ув’язнення. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та знаходиться під вартою.

magnolia-tv.com за матеріалами ВК ГУНП у Харківській області