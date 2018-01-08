Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

На Одещині затримано молодика, підозрюваного у вбивстві та підпалі (відео)

08.01.2018 10:52

До чергової частини Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера пожежної частини про те, що в селі Негрово горить будинок.

При виїзді на місце слідчо-оперативної групи в одній з кімнат було виявлено обгорілий труп жінки з ознаками насильницької смерті. Загиблою виявилась 55-річна власниця будинку.

Картинки по запросу затримано

Співробітниками Саратського відділення поліції було проведено ряд заходів, в результаті яких було встановлено події, що передували трагедії.

З’ясувалося, що напередодні пізно ввечері 23-річний чоловік прийшов до своєї односельчанки в гості. Після тривалого вживання алкогольних напоїв між ними виник конфлікт. Чоловік почав завдавати своїй знайомій численні удари, потім схопив стілець та вдарив ним потерпілу по голові. Коли жінка перестала подавати ознаки життя, зловмисник вирішив приховати сліди злочину та підпалив будинок. Після чого втік з місця події.

«Завдяки професійним та злагодженим діям співробітників поліції особу підозрюваного було встановлено та затримано за місцем його мешкання. Виявилося, що чоловік уже має кримінальне минуле»,- розповів начальник Управління карного розшуку поліції в Одеській області Вадим Могила. 

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

magnolia-tv за матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...