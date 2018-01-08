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В 2017 Президент сделал гражданами Украины тысячу человек и лишил гражданства 5,2 тыс. лиц

08.01.2018 11:55

Президент Петр Порошенко прекратил в 2017 году украинское гражданство почти 5,2 тыс. лиц, при этом принял в гражданство Украины менее 1 тыс. лиц.

Об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос Українських Новин.

Картинки по запросу гражданство Украины

"В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц", - сказано в нем.

94 из них были лицами без гражданства.

Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4 296 лиц, потери гражданства 47 лицами и по предусмотренным международными договорами основаниям относительно 825 лиц.

 

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