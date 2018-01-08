Львовянка «под кайфом» сбила патрульных и полкилометра везла одного из них на капоте

Потом она сбросила патрульного с капота и на большой скорости покинула место происшествия

В воскресенье, 7 января, во Львове водитель Peugeot 208 с признаками наркотического опьянения после остановки за нарушение Правил дорожного движения сбила патрульного и провезла его полкилометра на капоте. Об этом сообщает патрульная полиция области на странице в Facebook.

Инцидент произошел около 13:00 на ул. Генерала Чупринки.

Отмечается, что патрульные остановили автомобиль Peugeot 208, который выехал на трамвайную полосу встречного движения.

"На требование патрульного женщина-водитель отказалась предъявлять документы. Во время общения с нарушительницей инспекторы обнаружили у нее признаки наркотического опьянения. Вдруг женщина намеренно осуществила движение и совершила наезд сначала на одного инспектора, которого от удара отбросило в сторону, а потом вывернув руль, сбила второго инспектора и повезла его на капоте. Провезя его по упомянутой улице, повернув на ул. Захаревича, а потом на ул. Котляревского, сбросила патрульного с капота и на большой скорости покинула место происшествия", – говорится в сообщении.

Патрульного забрала "скорая". У него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки.

Тем временем патрульные установили, кому принадлежит автомобиль, и обнаружили его (с повреждением капота и левого зеркала) во дворе на ул. Княгини Ольги.

Личность гражданки также установлена. Свидетели указали, что из автомобиля выбежала женщина и забежала в подъезд. 26-летняя женщина уже неоднократно нарушала правила дорожного движения и в свое время видео, где львовян возмутило поведение упомянутого лица, даже попало в интернет.

На месте работали следователи. Автомобиль эвакуировали на арестплощадку. // 112.ua