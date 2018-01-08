В Днепре преступник ранил ножом таксиста и угнал его машину

В одном из районов города Днепр в ночь с 7 на 8 января, неизвестный напал с ножом на таксиста и завладел его автомобилем.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

"По предварительной информации неизвестный злоумышленник напал на водителя такси, и при этом нанес ему многочисленные ножевые ранения, в том числе живота и рук. После этого, злоумышленник завладел автомобилем и уехал в неизвестном направлении", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что пострадавший находится в медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь. Поиски злоумышленника продолжаются, по данному факту возбуждено уголовное дело. // УНН