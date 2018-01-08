У столиці затримали молодика, який вдарив ножем боржника

У Деснянському районі зловмисник поранив місцевого жителя у шию, пошкодивши трахею. Потерпілий у задовільному стані був госпіталізований до лікарні.

Ввечері до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення, що на зупинці громадського транспорту на проспекті Маяковського чоловіку спричинили ножове поранення. За викликом одразу виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці встановили, що тілесне ушкодження отримав 40-річний місцевий мешканець. Як він пояснив лікарям, на вулиці навпроти ринку наглядно знайомий чоловік полоснув його ножем у шию та втік.

Начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський розповів: «Слідчо-оперативна група провела огляд місця скоєння злочину, опитала свідків, отримала прикмети зловмисника. Відомості зареєстрували за фактом нанесення тяжкого тілесного ушкодження і розпочали пошуки зловмисника».



Киянина госпіталізували та надали йому необхідну медичну допомогу. Згідно із довідкою лікарів, потерпілий отримав колото-різане поранення шиї з пошкодженням трахеї.



Олександр Косовський наголосив: «Після комплексу оперативно-розшукових заходів ми отримали бажаний результат - підозрюваного затримали. Під час слідчих дій його впізнали і свідки, і сам потерпілий. 19-річний місцевий житель зізнався у скоєному, у нього також вилучили речові докази. Наразі відомо, що конфлікт між чоловіками виник через гроші, які старший заборгував молодшому».



Молодику оголошено підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, за якою йому загрожує до 15-ти років ув’язнення. За рішенням суду на час слідства чоловікові обрано запобіжний захід - домашній арешт.

Відділ комунікації поліції Києва