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В Праге скоропостижно скончался Шон Карр — бывший зять Юлии Тимошенко

08.01.2018 19:36

Музыкант Шон Карр умер во сне

В Праге умер бывший муж дочери Юлии Тимошенко Евгении музыкант Шон Карр. Об этом говорится в сообщении его рок-группы Death Valley Screamers в Facebook.

Шон Карр Из открытых источников

"Мистер Шон Карр скончался во сне в 10 утра 8 января 2018 в Праге. Его дочь Чарли была с ним", - отмечается в нем.

 

На момент смерти Шону Карру было 49 лет. Помимо музыки, он любил Украину и сотрудничал с местными байкерами.

Как известно, Евгения Тимошенко и Шон Карр познакомились в начале 2000-х в Египте, где музыкант занимался подводным плаванием. Тогда девушка еще училась в Лондонском колледже экономики. В октябре 2005 года британский рокер и дочь лидера БЮТ (к тому времени уже экс-премьера Украины) поженились. В январе того же года Карр создал в Украине группу DVS (Death Valley Screamers, в переводе с английского - "Вопящие из Долины Смерти"), в состав которой сегодня входят два британца и трое украинских музыкантов (экс-участники группы Lazy Town). Пара развелась в марте 2012 года.

В августе 2013 года Карр женился в третий раз - на британке Мэри Хилл. У музыканта осталось двое детей - дочь Чарли и сын Джекс. // 112.ua

 

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