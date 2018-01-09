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Задержанному по делу Ноздровской объявлено о подозрении

08.01.2018 21:46

Подозрение объявил следователь Вышгородского отдела полиции

Полиция объявила о подозрении задержанному по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Фото Юрій Луценко.

"Только что следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве Ирины Ноздровской", — отметил он. // 112.ua

 

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