Задержанному по делу Ноздровской объявлено о подозрении

Полиция объявила о подозрении задержанному по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Только что следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве Ирины Ноздровской", — отметил он. // 112.ua