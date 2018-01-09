Задержанному по делу Ноздровской объявлено о подозрении

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Подозрение объявил следователь Вышгородского отдела полиции
Полиция объявила о подозрении задержанному по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
"Только что следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве Ирины Ноздровской", — отметил он. // 112.ua
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