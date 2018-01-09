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Задержаны подозреваемые в убийстве на столичном Подоле

09.01.2018 00:05

В убийстве мужчины на Подоле подозревают 35-летнюю уроженку Запорожской области и 31-летнего ранее судимого жителю Донецкой области

Столичные правоохранители задержали двух человек, которые подозреваются в совершении убийства мужчины на Подоле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.

Киев Оперативный Facebook

"Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также просмотрели камеры видеонаблюдения. Затем установили, что к убийству мужчины причастны 35-летняя уроженка Запорожской области и 31-летний ранее судимый житель Донецкой области", - говорится в сообщении.

Уже на следующие сутки после совершения преступления правонарушителей задержали и доставили в управление полиции для проведения всех необходимых следственных действий.

На данный момент по версии следствия, в одной из квартир во время употребления алкогольных напитков у фигурантов возник внезапный конфликт с потерпевшим. Как следствие, 48-летний уроженец Херсонской области получил колото-резаное ранение. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники вытащили тело мужчины из квартиры на улицу, где его вскоре заметили соседи и вызвали полицию.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Вскоре им будет объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана меры пресечения. 

Напомним, 7 января около полуночи в полицию поступило сообщение об обнаружении на улице Константиновской в Киеве мужчины с признаками насильственной смерти. // 112.ua

 

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