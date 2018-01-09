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На Херсонщине подонок изнасиловал трехлетнюю девочку

09.01.2018 00:38

Насильником оказался сожитель матери девочки

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Думская.net

"Вчера в полицию обратились бабушка и дедушка трехлетней девочки. Мать, их дочь, привезла внучку к ним. Когда бабушка купала ребенка, увидела признаки вмешательства в половые органы малышей", - отметил он.

По словам Аброськина, девочка проживает с матерью в Херсонской области. Сейчас установлено, что ее насиловал сожитель женщины. Правоохранители проводять необходимые следственные действия.

 

Отметим, на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию. На очереди второй созвучый ему документ о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, а также борьбе с этими явлениями. Таким образом, примерно через год изнасилования в семье будут караться жестче, чем изнасилование малознакомого лица. // 112.ua

 

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