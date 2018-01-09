Застрелен крупный болгарский бизнесмен, связанный с правящей партии

Полиция расследует все возможные версии преступления, в том числе связанные с бизнесом погибшего.

В Болгарии на одной из улиц столицы Софии 8 января 2018 года застрелен Петр Христов, владелец компании "Лактима", одного из крупнейших в стране производителей молочных продуктов. Об этом сообщает местный портал Novinite.bg.

В частности, по данным издания, Христов получил восемь пуль из малокалиберного пистолета в спину и умер до того, как его водитель сумел доставить 49-летнего бизнесмена в больницу.

Вскоре в МВД Болгарии сообщили, что полиция расследует все возможные версии преступления, в том числе связанные с бизнесом погибшего, а также возможным наличием у убийцы личных мотивов.

"Пока нет данных о том, что он получал угрозы", – говорится в сообщении.

Полиции пока не удалось обнаружить нападавшего, несмотря на то, что в начале 2018 года в Софии были введены повышенные меры безопасности, связанные с предстоящим проведением в столице церемонии передачи председательства Болгарии в Евросоюзе.

Сообщается также, что убитый Христов был близок к правящей в Болгарии партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"), в том числе бывшего вице-премьера и экс-главы МВД Цветана Цветанова. // Сегодня