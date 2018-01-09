Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Застрелен крупный болгарский бизнесмен, связанный с правящей партии

09.01.2018 01:11

Полиция расследует все возможные версии преступления, в том числе связанные с бизнесом погибшего.

В Болгарии на одной из улиц столицы Софии 8 января 2018 года застрелен Петр Христов, владелец компании "Лактима", одного из крупнейших в стране производителей молочных продуктов. Об этом сообщает местный портал Novinite.bg.

Петр Христов. Фото: twitter.com-vevestibg

В частности, по данным издания, Христов получил восемь пуль из малокалиберного пистолета в спину и умер до того, как его водитель сумел доставить 49-летнего бизнесмена в больницу.

Вскоре в МВД Болгарии сообщили, что полиция расследует все возможные версии преступления, в том числе связанные с бизнесом погибшего, а также возможным наличием у убийцы личных мотивов.

"Пока нет данных о том, что он получал угрозы", – говорится в сообщении.

Полиции пока не удалось обнаружить нападавшего, несмотря на то, что в начале 2018 года в Софии были введены повышенные меры безопасности, связанные с предстоящим проведением в столице церемонии передачи председательства Болгарии в Евросоюзе.
Сообщается также, что убитый Христов был близок к правящей в Болгарии партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"), в том числе бывшего вице-премьера и экс-главы МВД Цветана Цветанова. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...