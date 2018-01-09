Киянин затримав грабіжника, який напав на жінку (фото)

Скориставшись неуважністю жінки, зловмисник вихопив гаманець з сумки та намагався втекти. Але правопорушнику завадив чоловік, який знаходився неподалік. Він затримав грабіжника та дочекався приїзду поліцейських.

До Шевченківського управління поліції від жінки надійшло повідомлення про грабіж на вулиці Хрещатик. Заявниця розповіла, що невідомий у неї із сумки витягнув гаманець, у якому знаходились 2500 гривень, та почав тікати. Проте його зупинив свідок події.

На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції. Потерпіла вказала на незнайомця, у якого правоохоронці виявили та вилучили чужі гроші.



Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 41-річний уродженець Житомирської області.



За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Триває збір необхідної доказової бази, аби повідомити чоловіку про підозру у вчиненні злочину та обрати міру запобіжного заходу. Також перевіряється інформація щодо причетності правопорушника до аналогічних подій.

Відділ комунікації поліції Києва