На Киевщине пьяные брат и сестра избили полковника в отставке, а затем... уснули на месте преступлен

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook. «Юрий Перевозник вместе со своей сестрой Людмилой в пятном угаре пытались завладеть ценными вещами у полковника в отставке (Игоря Николаевича). Они пришли в 7:00 утра на улицу Лесную, 15 (где проживает полковник). Видимо, они думали, что в доме никого нет, а поэтому просто разбили стекла и ворвались в дом, где в это время спал Игорь Николаевич», - говорится в сообщении.

Проснувшийся от шума мужчина вышел на улицу, где злоумышленники начали руками и ногами бить его по лицу. Он закрылся в доме и позвонил в полицию. В это время нападавшие продолжили барабанить в дверь, бить стекла, кричать и пить алкоголь. После чего легли и уснули.

Прибывшие сотрудники полиции забрали брата и сестру в местный райотдел, однако позднее отпустили. Отмечается, что ранее Юрий уже был замечен в краже, однако заявление «куда-то пропало».

«Он уже сидел за решеткой и вышел под амнистию. Все знают его как вора и афериста: за своё существование он успел обокрасть всех своих родственников, друзей и соседей. Первый срок отсидел за то, что «обчистил» 7 квартир. Второй и третий сроки - за грабежи (у бабушки сорвал сережки и сумку. Отобрал телефон у ребёнка). Вышел ровно год назад - в январе 2017 года и начал дальше своё гнилое дело», - подчеркивается в сообщении. // Преступности НЕТ