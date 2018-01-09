Как сообщают СМИ, задержанный рассказал, как убил Ноздровскую

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Задержанный по подозрению в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский рассказал о некоторых подробностях совершенного преступления.
Как сообщают источники INSIDER, детали убийства были установлены в ходе проведения следственного эксперимента и допроса подозреваемого.
По словам собеседника, Россошанский рассказал, что действовал один и сообщил, что убил Ноздровскую в результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.
"Во время допроса он сказал, что на остановке произошла ссора, после чего он достал нож, и нанес потерпевшей удары в шею. После совершения преступления он оттащил ее к реке, одежду, на которой остались капли крови, сжег у себя дома в печке", - скзазал источник.
По его словам, Россошанский был задержан 8 января по 208 УПК Украины, в этот же день ему вручили подозрение по ч 1. ст 115 УК (Умышленное убийство)
Меру пресечения для Россошанского суд будет избирать 9 января. Обвинение будет просить для подозреваемого содержание под стражей. По этой статье альтернативы внесения залога не предусмотрено.
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