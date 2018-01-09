Как сообщают СМИ, задержанный рассказал, как убил Ноздровскую

Как сообщают источники INSIDER, детали убийства были установлены в ходе проведения следственного эксперимента и допроса подозреваемого.

По словам собеседника, Россошанский рассказал, что действовал один и сообщил, что убил Ноздровскую в результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.

"Во время допроса он сказал, что на остановке произошла ссора, после чего он достал нож, и нанес потерпевшей удары в шею. После совершения преступления он оттащил ее к реке, одежду, на которой остались капли крови, сжег у себя дома в печке", - скзазал источник.

По его словам, Россошанский был задержан 8 января по 208 УПК Украины, в этот же день ему вручили подозрение по ч 1. ст 115 УК (Умышленное убийство)

Меру пресечения для Россошанского суд будет избирать 9 января. Обвинение будет просить для подозреваемого содержание под стражей. По этой статье альтернативы внесения залога не предусмотрено.

См. также: Задержан подозреваемый в убийстве юриста Ноздровской