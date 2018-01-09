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В Польше задержали женщину, «продававшую» украинцев в трудовое рабство

09.01.2018 13:45

По словам следствия, женщина использовала, в частности, личную ситуацию и незнание польского языка украинцами.

Окружная прокуратура во Вроцлаве обвинила 44-летнюю женщину в торговле людьми, угрозах и подделке документов. Женщина занималась набором граждан Украины на работу в трех вроцлавских строительных фирмах.

Женщина была ответственна за набор сотрудников и назначение работ для трех строительных компаний / фото flickr.com/photos/lplewnia

Как сообщает "Польское радио", женщине, которая руководила кадровой политикой строительных фирм, предъявлено 20 обвинений, в том числе 17 из них касается торговли людьми. Женщина была ответственна за набор сотрудников и назначение работ для трех строительных компаний в Вроцлаве. По словам погранслужбы, она использовала личную ситуацию и незнание польского языка гражданами Украины. У работников отбирали паспорта, чтобы они не могли свободно ездить по стране и покидать рабочие места.

Относительно граждан Украины применяли также так называемый механизм долгов, то есть за возвращение паспорта обвиняемая требовала выплатить понесенные расходы, связанные с трудоустройством иностранцев. Женщина, по словам следователей, также устанавливала штрафы, не выплачивая зарплат. Работников также наказывали за то, что они болели, меняли работу или не отвечали на звонки от нее. Женщине грозит минимум 3 года лишения свободы. // УНИАН

 

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