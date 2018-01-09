На Сумщині поліцейські викрили групу автовикрадачів

Роменські оперативники викрили групу молодиків, які протягом декількох останніх місяців незаконно заволоділи чотирма автомобілями. Підозрюваними виявились троє приятелів 17 та 18 років, які вночі викрадали залишені без нагляду транспортні засоби, розкомплектовували їх та в подальшому збували на запчастини.

До Роменського відділу поліції протягом останніх місяців з заявами про незаконне заволодіння автотранспортом звернулись одразу троє громадян. 40-річний власник «Ауді-100» розповів правоохоронцям, що на ніч залишив автомобіль біля двору сусідів, а вранці виявив його зникнення. З подібною заявою звернувся і 54-річний роменчанин. Він також залишив своє авто ВАЗ 21093 біля свого двору. Ще один - 64-річний житель столиці, гостюючи в Ромнах у близьких знайомих, залишав «ночувати» свій «БМВ 520» в дворі біля багатоповерхівки, який також викрали.

З метою викриття зловмисників, працівники поліції розробили цілий комплекс розшукових заходів. «Правоохоронці проаналізували отриману інформацію та припустили, що до вчинення даних злочинів можуть бути причетні одні й ті ж самі зловмисники, – коментує Юлія Загамула, начальник Роменського відділу поліції. – Всі автомобілі були викрадені за однією схемою: сигналізація в авто була відсутня, окрім одного, а сам транспорт залишався без нагляду на ніч на вулиці».

В ході перевірки працівники кримінальної поліції вийшли на слід зловмисників. Ними виявились двоє 18-річних місцевих жителів та їх 17-річний приятель. У скоєному всі троє зізнались. Вони пояснили, що спочатку вирішили зайнятись ремонтом машин. Для цього винайняли гараж. А потім почали викрадати автівки. Після чого розкомплектовували транспортні засоби, а запчастини перепродавали.

Окрім цього, під час розслідування правоохоронці встановили, що трійка підозрюваних в день викрадення останнього автомобіля причетні до крадіжки ще одного авто в м. Прилуки.

За даним фактом слідчі поліції відкрили відносно всіх підозрюваних кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). У відношенні двох молодиків вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Сумської області