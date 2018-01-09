На введение Украиной биометрического контроля Россия ответила провокациями

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Первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк заявил, что российская сторона отвечает провокациями на внедрение биометрического контроля на границе.
По словам представителя ведомства, провокации против граждан Украины зафиксированы в течении всех праздничных дней.
"Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины", - цитирует Серватюка Департамент коммуникации МВД Украины.
Госпогранслужба ожидает еще больше провокаций со стороны страны-агрессора, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.
Вместе с тем, с начала года биометрический контроль прошли 29 тыс. иностранцев, из них 24 тыс. - россияне. Только за трое прошедших суток пограничники зафиксировали 48 срабатываний по базам данных Интерпола.
В Украине с 1 января вступил в действие указ президента Петра Порошенко о биометрическом контроле граждан 71 страны, в том числе и России. // Новое время
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