На введение Украиной биометрического контроля Россия ответила провокациями

Первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк заявил, что российская сторона отвечает провокациями на внедрение биометрического контроля на границе.

По словам представителя ведомства, провокации против граждан Украины зафиксированы в течении всех праздничных дней.

"Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины", - цитирует Серватюка Департамент коммуникации МВД Украины.

Госпогранслужба ожидает еще больше провокаций со стороны страны-агрессора, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.

Вместе с тем, с начала года биометрический контроль прошли 29 тыс. иностранцев, из них 24 тыс. - россияне. Только за трое прошедших суток пограничники зафиксировали 48 срабатываний по базам данных Интерпола.

В Украине с 1 января вступил в действие указ президента Петра Порошенко о биометрическом контроле граждан 71 страны, в том числе и России. // Новое время