Фонд гарантирования выявил выведение 300 миллионов из обанкротившегося банка

Активы из "БГ банка" были выведены за неделю до признания этого финансового учреждения неплатежеспособным.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил схему по выведению 300 миллионов гривень ликвидных активов "БГ банка" перед признанием этого финансового учреждения неплатежеспособным.

Согласно сообщению на сайте фонда, все манипуляции по выведению активов были проведены в течение одной недели, им предшествовала смена акционеров и руководства банка. Фонд привел в пример продажу ценных бумаг банка за сумму, более чем в 7000 раз меньше их номинальной стоимости. Ценные бумаги номинальной стоимостью 4,7 миллиона долларов были проданы за 8,300 тысячи гривень.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 28 ноября 2015 года признал неплатежеспособным "БГ Банк". "БГ-Банк" (Банк "Первый") работал на рынке Украины с 1994 года и входит в группу небольших финучреждений по активам. По данным НБУ, основным акционером банка является "Банк Грузии".

В конце сентября 2015 года банк сообщил, что испытывает временные трудности и не может выполнить свои обязательства перед клиентами своевременно и в полном объеме.

Ранее Нацбанк запретил банку "Первый" до 27 декабря 2015 года проводить некоторые активные операции, в том числе привлекать вклады физических лиц. // УНИАН