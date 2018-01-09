«Мерседесолюбивый» прокремлевский поп из Лавры заявил, что Крым никогда не был украинским

Кроме этого, он подчеркнул, что в Украине нет "Московского патриархата", а есть "Русская православная церковь"

Наместник Киево-Печерской Лавры владыка Павел (Лебедь) считает, что Крым никогда не был украинским. Об этом он заявил 8 января во время общения с участниками акции против "работы Лавры на ФСБ РФ". Соответствующее видео на своей странице в Facebook разместил лидер националистической организации "С14", боец АТО Евгений Карась.

"Крым никогда не был украинским", – зазявив владыка Павел.

По его мнению, присоединение Крыма к Украине в 1954 году было "незаконным".

На вопрос, с кем воюет Украина на Востоке, ответил, что не был на войне.

Кроме этого, он подчеркнул, что в Украине нет "Московского патриархата", а есть "Русская православная церковь".

Также он заявил, что во времена СССР был "бандеровцем". Хотя впоследствии отметил, что его деда "убили в 1943 году бандеровцы".

Напомним, 8 января организация "С14" провела акцию под стенами Киево-Печерской лавры против ФСБ РФ. Причиной проведения акции стала информация, что в Лавре отказываются отпевать умерших, крещенных не в церкви Московского патриархата. В ходе мероприятия не обошлось без словесных перепалок и небольшой стычки со священнослужителями.

Стоит отметить, что владыка Павел уже не впервые попадает в скандал.

На счету владыки – несколько конфликтов с журналистами. В частности, в 2010 году он набросился на репортера журнала "Корреспондент", вырвал из ее рук телефон, назвал "стервой" и "*алавой", а фотографа, которая вместе с ней выполняла задание, назвал "обезьяной". Таким образом он отреагировал на вопрос о роли материальных ценностей в жизни церкви. В тот же год у него возник конфликт с журналистом "1+1", который снимал сюжет о Mercedes владыки и строительстве кафе на территории Лавры. Тогда настоятель Лавры заявил, что "журналист "одет как бомж" и призвал его "пойди надеть нормальные туфли". В 2015 году владыка Павел "засветился" в инциденте с патрульной полицией. Когда его Mercedes-Benz, который нарушил правила дорожного движения, остановили правоохранители, он заявил: "Нарушил? Ну и слава Богу", посоветовал им подумать о душе и сходить в церковь. Админпротокол на владыку так тогда и не составили.

Также СМИ неоднократно писали о его любви к роскоши: особняке в Бориспольском районе, роскошном доме на Печерске и квартире на улице Срибнокильской в Киеве. // 112.ua