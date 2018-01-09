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В Киеве пропавшую девушку нашли мертвой

09.01.2018 14:42

В Киеве нашли мертвой молодую девушку Дану Савенко (Дану Волкову), которая пропала в конце декабря.

Об этом сообщают ее друзья в Facebook.

Девушку нашли мертвой. Фото: соцсети

"Наша девочка, Даночка, мертва. Всем неравнодушным к ее смерти. Лучшее, что вы можете сейчас сделать — помочь ее маме транспортировать тело в Антрацит, Луганская область", – говорится в сообщении.

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По предварительной информации, девушка погибла в результате ДТП.

Напомним, Дану разыскивали в Киеве еще с 22 декабря. // Сегодня

 

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