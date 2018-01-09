В Индонезии члены банды педофилов снимали видео с изнасилованием детей «по заказу из России»

Под следствием оказались семь человек, в том числе две молодых матери, сообщает Reuters. Им грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы. В качестве потерпевших по уголовному делу проходят три мальчика в возрасте от семи до 13 лет. Двое из них, вероятно, являются детьми арестованных женщин. В настоящий момент мальчики изъяты из семей и переданы органам опеки.

Расследование началось после того, как в соцсетях распространились шокирующие видеозаписи, в которых женщины вступали в сексуальные отношения с мальчиками. В одном из роликов злоумышленница растлевала сразу двух детей. Расследование началось после того, как в соцсетях распространились шокирующие видеозаписи, в которых женщины вступали в сексуальные отношения с мальчиками. В одном из роликов злоумышленница растлевала сразу двух детей.

Полиция считает, что съемка велась в ноябре 2017 года в отелях Бандунга, административного центра провинции Западная Ява.

По версии следователей, организатор съемки с детской порнографией получил от заказчиков 31 миллион рупий (больше 2,3 тысячи долларов). В полиции также считают, что заказ на детскую порнографию поступил из России и Канады.

Добавим, что в Индонезии подобные преступления получили достаточно широкое распространение из-за бедности населения. Зачастую родители готовы отдавать своих детей "в аренду" педофилам ради материальной выгоды. Кроме того, распространению педофилии способствовали сравнительно мягкие законы.

В настоящий момент Индонезия остается привлекательной страной для секс-туристов. Например, в минувшем году при пересечении границы были остановлены 92 гражданина Австралии, которых судили на родине за педофилию. Этим иностранцам запретили въезд в Индонезию.

В марте 2017 года полиция Джакарты выявила в соцсети Facebook группу Official Candy's Group, которая оказалась сборищем педофилов. Тысячи пользователей этой группы обменивались детской порнографией, в том числе собственного изготовления, пишет Inquirer.net

Похожие проблемы существуют на Филиппинах и в других азиатских странах. Например, британский фотограф и учитель Ричард Хакл за восемь лет изнасиловал в Камбодже и Малайзии от 23 до 200 детей, в том числе младенцев. Иностранец многим внушал доверие, выдавая себя за ревностного христианина и преподавателя английского.

Насилуя детей, "религиозный филантроп" Хакл делал фотографии, а потом делился порнографией с другими педофилами, используя специальные интернет-ресурсы. Ричард даже пытался создать соответствующий бизнес, для чего пытался привлечь средства с помощью краудфандинга.

Хакл подстрекал других педофилов следовать его примеру. А также планировал жениться на одной из своих жертв, чтобы она помогала ему знакомиться с другими детьми. Суд Великобритании приговорил Хакла в 2016 году к 22 пожизненным срокам. // NEWSru.com