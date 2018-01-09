Налоговая получила разрешение на выемку документов крупнейшего экспортера масла

Об этом свидетельствует решение Шевченковского районного суда Киева, передает УНН.

Сообщается, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного вывода валюты в размере 5 млн долл. за границу. "Кернел Трейд" указан как активный участник преступной схемы.

"Данная схема разработана во избежание ограничений, предусмотренных Постановлением НБУ "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины" от 3 сентября 2015 года N 581, согласно которому предусмотрен запрет на покупку, перечисление иностранной валюты...

В ходе проведения досудебного расследования установлены счета предприятий резидентов и не резидентов, задействованных в схеме по выводу валютных средств за границу: ООО "Кернел-Трейд" (код 31454383), 01001, г. Киев, переулок Тараса Шевченко, д. 3, используют банковские счета, открытые в ПАО "ВТБ Банк" (код 14359319) (МФО 321767) г. Киев, бульвар Тараса Шевченко/улица Пушкинская, д. 8/26", - сообщается в судебных материалах.

С целью установления фактического оборота средств по счетам предприятий, задействованных в преступной схеме, суд удовлетворил ходатайство ГПУ и разрешил следователям провести выемку документов "Кернел Трейд".