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Налоговая получила разрешение на выемку документов крупнейшего экспортера масла

09.01.2018 15:30

Следователи Государственной фискальной службы Украины получили разрешение на проведение выемки документов крупнейшего экспортера подсолнечного масла "Кернел". 

Об этом свидетельствует решение Шевченковского районного суда Киева, передает УНН.

Фискалы получили разрешение на выемку документов крупнейшего экспортера масла

Сообщается, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного вывода валюты в размере 5 млн долл. за границу. "Кернел Трейд" указан как активный участник преступной схемы.

"Данная схема разработана во избежание ограничений, предусмотренных Постановлением НБУ "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины" от 3 сентября 2015 года N 581, согласно которому предусмотрен запрет на покупку, перечисление иностранной валюты...

В ходе проведения досудебного расследования установлены счета предприятий резидентов и не резидентов, задействованных в схеме по выводу валютных средств за границу: ООО "Кернел-Трейд" (код 31454383), 01001, г. Киев, переулок Тараса Шевченко, д. 3, используют банковские счета, открытые в ПАО "ВТБ Банк" (код 14359319) (МФО 321767) г. Киев, бульвар Тараса Шевченко/улица Пушкинская, д. 8/26", - сообщается в судебных материалах.

С целью установления фактического оборота средств по счетам предприятий, задействованных в преступной схеме, суд удовлетворил ходатайство ГПУ и разрешил следователям провести выемку документов "Кернел Трейд".

 

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