В России школьник, возвращаясь с новогодней елки, убил мужчину ударом ноги

Следователи Оренбурга возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего юноши, которого подозревают в убийстве. По версии сотрудников правоохранительных органов, подросток избил потерпевшего по пути с новогоднего праздника.

Уголовное наказание грозит 15-летнему школьнику. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

Преступление было совершено на остановке "Гидропресс" на проспекте Братьев Коростелевых в Оренбурге. Там 29 декабря около 21:00 был обнаружен труп 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

В рамках расследования установлено, что вечером 29 декабря потерпевший вступил в конфликт с группой подростков, которые "возвращались с елки домой". Один из шестерых школьников ударил мужчину ногой по лицу. "Спустя непродолжительное время" пострадавший скончался на месте происшествия, отметили в управлении СК РФ.

После задержания предполагаемого убийцы ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека"). Однако сам школьник не признает вину. // NEWSru.com