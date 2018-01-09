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В Киеве ликвидирован очередной «конверт» с оборотом свыше 282 млн. гривен

09.01.2018 15:59

Сотрудники налоговой милиции в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

Установлено, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

пресс-служба

Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали товары за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

Для придания сделкам законного характера осуществлялось оформление поступления продукции в адрес предприятий-экспортеров от подконтрольных СХД, которые в свою очередь формировали налоговый кредит от предприятий-импортеров за вознаграждение в 5%. Преступники же оформляли реализацию за вознаграждение в 10-12%.

Общий объем проконвертированных денежных средств, по сообщению пресс-службы, составил более 282 млн. грн.

Во время проведения обысков в офисных помещениях и автомобилях фигурантов было изъято 19 печатей подконтрольных предприятий, 7 печатей предприятий-нерезидентов, 7 клише подписей, документы предприятий. // 112.ua

 

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