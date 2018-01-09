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Троих членов правления банка Михайловский объявили в розыск

09.01.2018 16:24

Национальная полиция объявила в розыск трех бывших членов правления банка "Михайловский". Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов.

Об этом сообщают Українські Новини.

Их разыскивает Печерское управление полиции ГУ НП в Киеве. Фото: УНИАН

 

В частности, 25 сентября 2017 года в розыск объявлены: экс-первый заместитель председателя правления Виталий Шастун 1977 года рождения, экс-директор департамента казначейства - член правления - Виктор Ерасов 1974 года рождения, а 26 сентября экс - директор финансового департамента - член правления - Татьяна Анишина 1968 года рождения.

Их разыскивает Печерское управление полиции Главного управления Нацполиции в Киеве.

Их всех подозревают в правонарушениях, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог).

Также в розыске с августа 2016 года числится экс-зампредседателя правления "Михайловского" Денис Панфилов.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители расследуют хищение из банка "Михайловский" более 2 млрд гривен, в том числе ущерб на 870 млн гривен инкриминировали бывшее главе правления Игорю Дорошенко.

В июне 2017 Днепровский районный суд Киева отправил под домашний арест Игоря Дорошенко.

В ноябре 2017 вкладчикам банка "Михайловский" возобновили выплаты.

 

 

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