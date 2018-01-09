Офіцера Військової служби правопорядку притягнуто до відповідальності за недбале ставлення до служби

04 січня 2018 року Апеляційним судом Вінницької області залишено без задоволення апеляційну скаргу начальника режимної служби Вінницького зонального відділу Військової служби правопорядку майора Б., якого притягнуто до адміністративної відповідальності за недбале ставлення до військової служби, а рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Нагадаємо, що у листопаді 2017 року, в ході процесуального керівництва у кримінальному провадженні, військовою прокуратурою Центрального регіону України складено протокол щодо начальника режимної служби Вінницького зонального відділу Військової служби правопорядку майора Б. за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Недбале ставлення до військової служби).

Установлено, що зазначений старший офіцер, будучи військовою службовою особою, у порушення статутних вимог, 26 вересня 2017 року неналежно виконував свої службові обов'язки по здійсненню контролю за станом пропускного режиму, дотримання порядку допуску особового складу і техніки на адміністративно-господарчу та технічну території 48-го арсеналу Міністерства оборони України. Внаслідок цього, працівниками приватного підприємства здійснено, зокрема, переміщення заборонених легкозаймистих речовин та пожежонебезпечних предметів на технічну територію військової частини, де безпосередньо зберігалися боєприпаси.

За результатами розгляду протоколу про адміністративне правопорушення Калинівським районним судом Вінницької області майора Б. притягнуто до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу у розмірі 2465 гривень.

Згадане вище рішення Апеляційного суду Вінницької області є остаточним і оскарженню не підлягає.

Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України