В Харькове полицейские попались на взятке 5 000 гривен от пьяного водителя

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В облуправлении полиции прокомментировали инцидент.
На одном из блокпостов под Харьковом сотрудники полиции вымогали у водителя взятку 5 000 гривен. Видео незаконных переговоров между правоохранителями и водителями разместил на своем канале блогер Александр Куницкий.
"Харьковская полиция вымогает 5 000 гривен с водителя за несоставление на него административных материалов по статье 130 КоАП. Сотрудники полиции готовы отпустить пьяного водителя за 5 000, несмотря на череду трагических ДТП в Харькове и по всей стране, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения", – оставил комментарий под видео блогер.
В облуправлении полиции подтвердили данный инцидент.
"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, собраны первичные материалы, опрошены все стороны конфликта", – говорят в ведомстве.
Сейчас факт зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений, уголовное производство пока не открыли. Материалы дела передали на рассмотрение местной прокуратуры. // Сегодня
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