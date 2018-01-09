В Харькове полицейские попались на взятке 5 000 гривен от пьяного водителя

На одном из блокпостов под Харьковом сотрудники полиции вымогали у водителя взятку 5 000 гривен. Видео незаконных переговоров между правоохранителями и водителями разместил на своем канале блогер Александр Куницкий.

"Харьковская полиция вымогает 5 000 гривен с водителя за несоставление на него административных материалов по статье 130 КоАП. Сотрудники полиции готовы отпустить пьяного водителя за 5 000, несмотря на череду трагических ДТП в Харькове и по всей стране, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения", – оставил комментарий под видео блогер.

В облуправлении полиции подтвердили данный инцидент.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, собраны первичные материалы, опрошены все стороны конфликта", – говорят в ведомстве.

Сейчас факт зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений, уголовное производство пока не открыли. Материалы дела передали на рассмотрение местной прокуратуры. // Сегодня