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Рейды против мафии в Италии и Германии: почти 170 задержанных

09.01.2018 17:20

Полиция арестовала 169 человек в Италии и Германии по подозрению в причастности к деятельности мафиозной группировки "Ндрангета".

Большинство рейдов прошло на территории Италии, в том числе в области Калабрия, где базируется группировка, отмечает BBC. В Германии были задержаны 13 человек, их подозревают в том, что они навязывали продукты фирм, связанных с мафией, владельцам итальянских ресторанов.

Арест члена мафиозной группировки в декабре 2017 года

В результате рейдов были конфискованы активы на 50 млн евро. Некоторых местных чиновников также подозревают в коррупции. 

По данным полиции, мафиозные кланы Фарао и Маринкола, объединив усилия, проникли в бизнес как в Италии, так и в Германии - в частости, по продаже вина и еды, сбору мусора и предоставлению ритуальных услуг.

Итальянской экономикой заправляет Корпорация «Мафия»

По данным правоохранительных органов, один из кланов контролировал торговлю кокаином в Европе. В результате арестов от клана практически ничего не осталось, утверждает полиция.

Подозреваемым вменяется отмывание денег, нарушение правил ношения оружия, угон машин, мошенничество и ненадлежащий выброс мусора. Среди задержанных - мэр города Кротоне в Калабрии и еще два чиновника.

Полиция также заявила, что ряд политиков подозревается в коррупции в связи с этими арестами. Какие конкретно чиновники попали под подозрение, не уточняется.

 

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