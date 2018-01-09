В столице – вспышка кори: как уберечься

На сегодняшний день в Киевской городской детской клинической инфекционной больнице находятся 14 детей, больных корью. Как сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА, двенадцать из них поступили в стационар с начала этого года.

Для сравнения, за весь прошлый год в этой больнице было 16 деток, больных корью. А всего, по данным Киевского городского лабораторного центра МОЗ, за 11 месяцев в Киеве было зарегистрировано 75 случаев заболевания корью (55 детей и 20 взрослых).

Большой рост заболеваемости в Департаменте охраны здоровья КГГА объясняют с тем, что во время каникул дети посещали различные праздничные массовые мероприятия, где кроме хорошего настроения делились друг с другом и бациллами.

Директор Департамента здравоохранения, доктор медицинских наук Валентина Гинзбург отметила, что при первых проявлениях болезни необходимо вызвать врача и до его прихода оставаться с ребенком дома.

"Подавляющее большинство инфекционных заболеваний – в том числе таких как корь, ветряная оспа, краснуха – передаются воздушно-капельным путем и начинаются с симптомов обычной простуды или ОРВИ: насморк, кашель, незначительное повышение температуры. Более характерные симптомы (например, сыпь) сначала могут быть вообще незаметными, однако человек уже является распространителем опасного вируса. Только врач может поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение", – рассказала Валентина Гинзбург.

По ее словам, если врач настаивает на госпитализации – родители ни в коем случае не должны отказываться. А медики напоминают, что лучшая защита от такого заболевания как корь – это своевременная вакцинация. Привитые детки, даже в случае болезни, переносят ее намного легче, чем не привитые. // Сегодня