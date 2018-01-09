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Работник Укрбюро Интерпола подозревается в похищении и ограблении человека

09.01.2018 17:33

Следователями прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в отношении инспектора отдела Укрбюро Интерпола и Европола ГУ ЧП в г. Киеве и двух его сообщников по факту похищения человека, ограбления и незаконного хранения боеприпасов. 

Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

Прокуратура подозревает работника Интерпола в похищении и ограблении человека

Как установлено следствием, участники преступной группы, сговорившись между собой, решили завладеть денежными средствами гражданина, который собирался продавать свой автомобиль. Назначив встречу в условленном месте, преступники с применением насилия, похитили потерпевшего и вывезли его в лес.

Работник Интерпола, входивший в состав этой группы, непосредственно участвовал в похищении потерпевшего и нанесении ему телесных повреждений. Также он сообщил последнему, что тот якобы подозревается в уголовном правонарушении, а именно в совершении мошеннических действий, и предложил за денежное вознаграждение в сумме 10 тыс долларов США не принимать меры по привлечению его к ответственности.

Опасаясь за свою жизнь, потерпевший пообещал злоумышленникам отдать 85 тыс гривен, которые хранились у него дома, на что последние согласились. После этого, похитители заставили потерпевшего снять с банковского счета еще 24 тыс гривен и в дальнейшем также завладели этими денежными средствами.

В ходе следствия был проведен комплекс негласных следственных (розыскных) действий, которые позволили собрать необходимую доказательную базу для объявления злоумышленникам, в том числе работнику Интерпола, о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 186 УК Украины. Еще одному фигуранту производства дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 263 УК Украины по факту изъятия боеприпасов.

После ознакомления стороной защиты с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в суд. Кроме того, в отдельное уголовное производство выделено материалы в отношении еще одного злоумышленника, который дружил с потерпевшим и навел на него подозреваемых. Указанный гражданин объявлен в государственный розыск.

 

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