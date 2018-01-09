Россиянин в новогоднюю ночь убил знакомого ледорубом из-за спора о выборе телепередачи

В Саратовской области суд арестовал 47-летнего жителя Воскресенского района, который в ночь с 31 декабря на 1 января убил своего знакомого после спора из-за выбора телепередачи (часть 1 статьи 105 УК), сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

В новогоднюю ночь в одном из сел Воскресенского района обвиняемый вместе со своим 53-летним знакомым распивал алкоголь. По версии следствия, после боя курантов мужчины не сошлись во мнениях, какую передачу по телевизору они будут смотреть.

Во время конфликта обвиняемый ударил потерпевшего по голове металлическим ледорубом, а потом деревянной палкой. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Затем обвиняемый позвонил по телефону хозяину дома, в котором выпивали мужчины, рассказал ему о случившемся и отправился спать.

Позже его разбудил полицейский, который прибыл на место происшествия и сообщил обвиняемому, что случилось. // Медиазона