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Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве Ноздровской

09.01.2018 19:34

Вышгородский районный суд Киевской области удовлетворил ходатайство стороны обвинения по избранию меры пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского.

Таким образом, Россошанский арестован на два месяца без альтернативы залога, как и ходатайствовала прокуратура.

Ирина Ноздровская. Фото: Facebook

Сам подозреваемый в убийстве Юрий Россошанский просил суд применить к нему меру пресечения в виде личного обязательства.

Кроме того, он признал инкриминируемое ему подозрение и заверил, что не собирается скрываться от следствия и намерен участвовать в следственных действиях.

"С подозрением согласен, с арестом – нет", – заявил в ходе заседания суда Россошанский. // Сегодня

 

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