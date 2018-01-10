Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве Ноздровской

Вышгородский районный суд Киевской области удовлетворил ходатайство стороны обвинения по избранию меры пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского.

Таким образом, Россошанский арестован на два месяца без альтернативы залога, как и ходатайствовала прокуратура.

Сам подозреваемый в убийстве Юрий Россошанский просил суд применить к нему меру пресечения в виде личного обязательства.

Кроме того, он признал инкриминируемое ему подозрение и заверил, что не собирается скрываться от следствия и намерен участвовать в следственных действиях.

"С подозрением согласен, с арестом – нет", – заявил в ходе заседания суда Россошанский. // Сегодня