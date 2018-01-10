Где получить кредиты наличными в Киеве

Банки практически не выдают кредиты на небольшие суммы и на короткие сроки.

Кредиты наличными в Киеве – услуга¸ которая пользуется большим спросом. Ведь однажды столкнуться с финансовыми проблемами может каждый. И не важно, какова их причина, куда важнее – как можно скорее найти оптимальное решение и экстренно достать требуемую сумму денег. Здесь существует несколько вариантов решения отмечают єксперті компании «ШвидкоГроші».

Кредиты наличными в Киеве через банк – за и против

По привычке, думая о займах, многие в первую очередь обращаются в банк. И это действительно выгодное решение, ведь там можно получить достаточно большую сумму на длительный срок (до нескольких лет). При этом процентная ставка здесь сравнительно невелика. Но у такого способа кредитования есть и откровенные минусы:

Высокие требования к заемщику (наличие официального трудоустройства, в некоторых случаях – залога и поручителей);

Необходимость сбора и предоставления большого пакета документов (справка с работы, о доходах, месте жительства, составе семьи, страховка и т.д.);

Период рассмотрения заявок и принятия решений (от нескольких дней до нескольких недель);

Невозможность оформления при плохой кредитной истории или ее отсутствии.

Банки практически не выдают кредиты на небольшие суммы и на короткие сроки. А потому кредитование в банке – это долгосрочные обязательства и возросшая как минимум на несколько лет нагрузка на семейный бюджет. Что касается досрочного погашения, то и здесь банки ведут себя весьма неустойчиво – у многих предусмотрены определенные штрафы на этот случай.

Из всего можно сделать вывод – банковский кредит возможен только в случае наличия официального трудоустройства, хорошей кредитной истории и высокой зарплаты, и удобен – при необходимости получения большой суммы на длительный срок.

Преимущества кредитования в МФО

МФО (микрофинансовые организации) предлагают удобные и доступные кредитные продукты – быстрые микрозаймы. Они дают возможность получить на короткий срок (от нескольких дней до нескольких недель) небольшую сумму денег с минимальным пакетом документов, потратив не более 20-30 минут на оформление. При этом МФО обычно весьма лояльны к заемщикам, а потому решить свои финансовые проблемы можно даже без официального трудоустройства, залога и поручителей.

Кроме того, обращение в МФО – это хороший вариант для тех, кто хочет улучшить свою кредитную историю. Ведь вся информация о полученных и успешно погашенных займах сохраняется в Бюро Кредитных Историй.

Удобство микрокредитования наличными:

Простота подачи заявки и оформления займа;

Минимальные требования к заемщику и предоставление кредита только по паспорту;

Возможность оформить онлайн – например, на сайте компании «ШвидкоГроші»;

Удобство пользования и погашения.

Микрокредит – это реальная возможность быстро (в течение всего 20 минут) решить свои финансовые проблемы с минимальным ущербом для семейного бюджета.