Саакашвили отказывается предоставлять образцы своего голоса для экспертизы

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили отказывается предоставлять следствию образцы своего голоса для экспертизы аудиозаписей его переговоров с бизнесменом Сергеем Курченко. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире "5 канала".

Кроме того, он добавил, что правоохранители предоставят результаты экспертизы в ближайшее время.

"Хотел бы отметить, что он (Саакашвили, - ред.) никоим образом не содействует объективному расследованию этого уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отбросил наши ходатайства предоставить образцы своей речи. То есть этим он уже некоторым образом подтверждает, что голос – его, разговор имел место. Но все-таки подождем результатов официальной экспертизы", - сказал заместитель генпрокурора.

По словам Енина, правоохранители, в первую очередь, расследуют финансирование акций протеста в поддержку Саакашвили.

Напомним, в конце декабря 2017 года правоохранители подтвердили подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Михеилом Саакашвили и Сергеем Курченко. Сообщалось, что около 15 человек, которые документировали уголовные преступления Михеила Саакашвили, Сергея Курченко, Александра Дынника, Севериона Дангадзе, уже были допрошены как свидетели и находятся под защитой государства.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили протесты под зданием Верховной Рады были профинансированы соратниками экс-президента Виктора Януковича. Луценко назвал в том числе имя олигарха Сергея Курченко, обнародовав аудиозапись, где соратник Саакашвили беседует с доверенным лицом олигарха. Экс-глава Одесской ОГА назвал эти обвинения "фейком". // 112.ua