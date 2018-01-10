Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Осужден вымогатель, который похитил и заколотил в гроб человека

10.01.2018 00:52

Вместе с сообщниками он планировал требовать денежные средства за освобождение пострадавшего.

46-летний мужчина, который похитил человека и поместил его в гроб, приговорен к 5 годам лишения свободы.

Злоумышленник признан виновным / ombudsman.gov.ua

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области. "В апреле 2015 злоумышленник совместно с двумя подельниками подъехали на автомобиле к дому потерпевшего и применяя физическую силу к последнему, поместили его в салон автомобиля, и вместе с потерпевшим отправились к месту жительства обвиняемого", - говорится в сообщении.

По данным следствия, приехав к указанному месту, злоумышленники завели мужчину в гаражное помещение и поместили его в гроб, забив крышку гвоздями, где и незаконно удерживали. В дальнейшем похитители планировали потребовать денежные средства за освобождение пострадавшего, однако последнему в тот же день удалось самостоятельно освободиться и сообщить в правоохранительные органы о данном происшествии.

При процессуальном руководстве Ирпенского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (похищение и лишение свободы человека по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник признан виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. // УНИАН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...